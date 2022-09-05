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Общество5 сентября 2022 7:25

В Усолье-Сибирском объявили начало утилизации опасных отходов на «Усольехимпроме»

Прошла церемония торжественного заложения первого камня нового экотехнопарка
Дарья БОЛЕСОВА
Работы должны закончить до 2024 года

Работы должны закончить до 2024 года

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В правительстве Иркутской области объявили о заложении первого камня нового экотехнопарка "Восток" на территории бывшего завода "Усольехимпром" в Усолье-Сибирском. На торжественной церемонии были губернатор региона, мэр города, глава направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации "Росатом", а также депутат Госдумы и директор по российским неатомным проектам АО "КОНЦЕРН-ТИТАН-2".

Экотехнопарк "Восток" призван начать масштабную утилизацию отходов I и II степеней опасности. В их число входят ртуть- и свинецсодержащие отходы вроде аккумуляторов и катализаторов. А также органические горючие отходы химических и нефтехимических производств и т.д.

Всего на территории России появятся семь подобных экотехнопарков: в Кировской, Саратовской, Курганской областях, Удмуртской Республике, Иркутской, Томской и Нижегородской областях.

Строительство сейчас происходит буквально с нуля, а закончить их нужно к декабрю 2024 года.