В Усолье-Сибирском объявили начало утилизации опасных отходов на «Усольехимпроме»

Работы должны закончить до 2024 года Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В правительстве Иркутской области объявили о заложении первого камня нового экотехнопарка "Восток" на территории бывшего завода "Усольехимпром" в Усолье-Сибирском. На торжественной церемонии были губернатор региона, мэр города, глава направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации "Росатом", а также депутат Госдумы и директор по российским неатомным проектам АО "КОНЦЕРН-ТИТАН-2".

Экотехнопарк "Восток" призван начать масштабную утилизацию отходов I и II степеней опасности. В их число входят ртуть- и свинецсодержащие отходы вроде аккумуляторов и катализаторов. А также органические горючие отходы химических и нефтехимических производств и т.д.

Всего на территории России появятся семь подобных экотехнопарков: в Кировской, Саратовской, Курганской областях, Удмуртской Республике, Иркутской, Томской и Нижегородской областях.

Строительство сейчас происходит буквально с нуля, а закончить их нужно к декабрю 2024 года.