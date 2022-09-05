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Общество5 сентября 2022 7:51

Прокуратура Иркутской области добилась обеспечения лекарствами женщины-инвалида

Организация, которая была обязана предоставлять медикаменты, выступила ответчиком в суде
Дарья БОЛЕСОВА
Женщина с помощью властей смогла отстоять свои интересы

Женщина с помощью властей смогла отстоять свои интересы

Фото: Олег ЗОЛОТО

Жительница Иркутской области обратилась в правоохранительные органы за помощью в одном споре. Женщина - инвалид, которая обязана получать лекарства на постоянной основе от государства. Однако организация, ответственная за выдачу медикаментов, своих обязательств не исполняла. Без лекарств женщина просто не могла обойтись. Тогда она обратилась в прокуратуру.

- На этом основании прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием возложить на уполномоченный орган обязанность по обеспечению инвалида лекарственным препаратом. Кировский районный суд г. Иркутска требования прокурора удовлетворил. Ответчик, не согласившись с принятым решением, обжаловал судебный акт, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Однако, суд решил оставить иск в силе, а ответчика принудил к исполнению требований. Сейчас организация обязана возместить ущерб инвалиду и наладить регулярные поставки лекарственных препаратов.