Суд Иркутской области получил дело экс-главы управления соцзащиты о хищении 120 тысяч

Обвиняемая сразу вернула деньги, но это ее не спасло от уголовного дела Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Суд Осинского района Иркутской области получил материалы уголовного дела против бывшей начальницы управления соцзащиты населения по данному району. 41-летняя женщина незаконно присвоила себе государственные выплаты на ребенка. При этом она использовала свое служебное положение. Об этом рассказали в прокуратуре и СК Иркутской области.

- 2020-2022 гг. обвиняемая с целью незаконного получения дополнительных мер господдержки подготовила и согласовала фиктивные документы о назначении себе ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Злоумышленница внесла в заявление подложные сведения о составе семьи, указав постороннее лицо в качестве супруга, и занизила размер дохода, - рассказали в прокуратуре.

При этом мошенническая схема вскрылась в марте этого года. Женщина нанесла ущерб в 120 тысяч рублей, присвоив их себе. В итоге, бывшая начальница признала вину и сразу (добровольно!) вернула деньги. Однако, от уголовного дела это ее не спасло.

Суд в скором времени рассмотрит дело по существу.