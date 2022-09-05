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Общество5 сентября 2022 8:33

Поезд Иркутск – Усть-Илимск начнет работать по другому расписанию с 6 сентября

Пассажиров попросили быть внимательнее
Дарья БОЛЕСОВА
Причиной изменений стали ремонтные работы

Причиной изменений стали ремонтные работы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пресс-службе ВСЖД сообщили об изменении расписания поезда Иркутск – Усть-Илимск. Пассажиров попросили впредь внимательно смотреть время отправления состава. Изменения вступают в силу с 6 сентября 2022 года.

- С 6 по 20 сентября в связи с проведением ремонтных работ на перегоне Курят – Нижнеудинск Восточно-Сибирской железной дороги изменится расписание пассажирского поезда №87 сообщением Иркутск – Усть-Илимск. Поезд будет отправляться со ст. Иркутск на 14 минут позже обычного расписания, - сообщили в пресс-службе.

Также отметили, что время указано местное, а не московское.

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