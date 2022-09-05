В Иркутской области за выходные дни поймали 74 пьяных водителя на дорогах

Правоохранительные органы обеспокоились подобной статистикой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ГИБДД Иркутской области поделились тревожной статистикой: за прошедшие выходные инспекторы остановили на региональных дорогах 74 пьяных водителя. Все они употребляли алкоголь перед поездкой, некоторые даже не взяли с собой права.

- Из них у 34 автомобилистов данные измерения алкотестером подтвердили факт управления транспортом в состоянии опьянения, ещё 10 человек употребили алкоголь и сели за руль без водительского удостоверения, 22 водителя отказались проходить медосвидетельствование на месте, 8 - повторно управляли автомобилем, будучи нетрезвым, - рассказали в ведомстве.

Подобные рейды на нарушителей нужны в качестве профилактики ДТП. Правоохранители призвали водителей подумать о безопасности окружающих и о своей жизни. За пьяное вождение полагается штраф, далее - лишение прав.

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