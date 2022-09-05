В Ангарске отопительный сезон начался на неделю раньше привычного срока

Сейчас в Иркутской области установились "погодные качели" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Ангарского городского округа Сергей Петров объявил начало отопительного сезона в муниципалитете. Уже сегодня, 5 сентября, в школы, детские сады, больницы и другие социально значимые объекты дадут тепло. При этом сезон начался раньше обычного из-за перепадов погоды.

- Обычно тепло подключали в середине сентября. Принял решение в этом году включить отопление на неделю раньше. Чтобы не мерзли люди в своих квартирах, а главное – дети в детских садах и школах, пациенты в больницах. В пятницу подписал постановление, - заявил политик.

При этом в многоквартирных домах отопление стоит ждать только с 12 сентября. Мэр Ангарска отметил, что возлагает большие надежды на то, что коммунальщики качественно провели подготовку отопительных сетей к зиме. Летом их ремонтировали, чтобы зимой не было аварий.

Напомним, в Иркутской области с конца лета установились "погодные качели" - температура воздуха то резко падает, то так же резко растет. В ближайшие дни синоптики обещали тепло до +28 градусов, однако если рассматривать весь сентябрь, но холода придут раньше обычного.