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Общество5 сентября 2022 9:46

Рассказываем, по каким адресам пройдет отключение света в Иркутске 6 сентября

Отключение света в Иркутске 6 сентября пройдет в четырех районах
Дарья БОЛЕСОВА
Отключение света в Иркутске 6 сентября: точные адреса

Отключение света в Иркутске 6 сентября: точные адреса

Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Плановое отключение света в Иркутске 6 сентября пройдет в четырех районах: Ленинском, Октябрьском, Свердловском и Правобережном. Во всех районах отключения пройдут как глубокой ночью, что не доставит больших неудобств, так и днем. В некоторых домах электричества не будет с 9:00 до 17:00, в других - с 13:00 до 17:00. Об этом сообщают в соцсетях компании «Иркутские электросети».

Жители города уже привыкли к постоянным отключениям

Жители города уже привыкли к постоянным отключениям

Отключение света в Иркутске 6 сентября

Организация опубликовала подробные таблицы с адресами отключения света.

Отключение электричества пройдет в четырех районах Иркутска

Отключение электричества пройдет в четырех районах Иркутска

В части Иркутска света не будет только глубокой ночью

В части Иркутска света не будет только глубокой ночью

Иногда отключение длится всего полчаса

Иногда отключение длится всего полчаса

Отключение пройдут не только в областном центре, но и в округах

Отключение пройдут не только в областном центре, но и в округах