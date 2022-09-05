Отключение света в Иркутске 6 сентября: точные адреса
Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
Плановое отключение света в Иркутске 6 сентября пройдет в четырех районах: Ленинском, Октябрьском, Свердловском и Правобережном. Во всех районах отключения пройдут как глубокой ночью, что не доставит больших неудобств, так и днем. В некоторых домах электричества не будет с 9:00 до 17:00, в других - с 13:00 до 17:00. Об этом сообщают в соцсетях компании «Иркутские электросети».
Жители города уже привыкли к постоянным отключениям
Организация опубликовала подробные таблицы с адресами отключения света.
Отключение электричества пройдет в четырех районах Иркутска
В части Иркутска света не будет только глубокой ночью
Иногда отключение длится всего полчаса
Отключение пройдут не только в областном центре, но и в округах