Оксана Константинова встала во главе пресс-службы губернатора Иркутской области

Новая начальница управления имеет внушительный опыт работы в госструктурах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Собственный источник "КП-Иркутск" сообщил, что на место главы пресс-службы губернатора Иркутской области поставили Оксану Константинову. До своего назначения женщина занимала пост заместителя главы управления пресс-службы.

Предыдущей главой пресс-службы была Юлия Мазур, которая позже уволилась и сообщила об этом в своем ТГ-канале. С 20 июля Оксана Константинова стала исполнять ее обязанности. Слухи о назначении Оксаны на это место ходили с самого начала кадровых перестановок. Женщина известна в Иркутской области как хороший журналист.

Константинова пришла в правительство из администрации Иркутска, где была начальником управления по информполитике с 2015 года. До этого она несколько лет была главой пресс-службы думы Иркутска.

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