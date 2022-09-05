Улицу Бочкина начали ремонтировать в Иркутске. Фото: пресс-служба Думы Иркутска.

На улице Бочкина в Иркутске начался ремонт. Об этом в соцсетях сообщил депутат городской Думы Ростислав Белых. Дорогу обновляют на нацпроекту «Безопасные качественные дороги», на это выделили дополнительные деньги из областной казны.

- Помимо ремонта дороги, будет восстановлена аллея, ведущая в школу, - прокомментировал Ростислав Белых. - Также проектом предусмотрены тротуары с обеих сторон и небольшая парковка для машин родителей, которые отвозят детей в школу.

Кроме того, депутат организовал в своем округе высадку деревьев: на улицах Академическая и Безбокова в микрорайоне Радужном появились четырехметровые ели, десятки кустов рябины, спиреи и рябинолистника. Работы провели за счет «депутатского фонда», который сформирован из городского бюджета.