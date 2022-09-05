Александр Ведерников: Иркутская область должна участвовать в программах по обновлению общественного транспорта

34 новых автобуса вышли на линии общественного транспорта в Иркутске.

В Иркутске водителям муниципального предприятия «Иркутскавтотранс» торжественно вручили ключи от 34 автобусов. В церемонии участвовали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, председатель Законодательного Собрания Александр Ведерников, мэр Иркутска Руслан Болотов, председатель городской думы Евгений Стекачев.

Сегодня на линию вышли 34 новых отечественных автобуса марки НефАЗ. Их закупил МУП «Иркутскавтотранс» в лизинг. Вместимость каждого автобуса составляет более 100 человек, транспорт будет обслуживать маршруты в отдаленные микрорайоны Иркутска, в т. ч. Ново-Ленино, Зеленый, Топкинский и другие. Сегодня проезд в новых автобусах будет бесплатным.

- Президент поручил правительству заниматься обновлением общественного транспорта, - сказал Александр Ведерников. - Разработан федеральный проект, деньги выделяются, и важно, чтобы Иркутская область в нем участвовала. Мы это проконтролируем. Если в Иркутске можно еще обновлять автобусы с помощью лизинга, то другим районам это не под силу.

Спикер областного парламента добавил, что в этом году 2,5 млрд рублей выделено из бюджета страны на приобретение транспорта для городских агломераций по проекту «Развитие общественного транспорта». Чтобы в ней смог поучаствовать и Иркутская области необходимо разработать комплексную программу организация движения.

Уточним, что в Иркутск поступило 42 автобуса НефАЗ, до конца года поступит еще шесть.