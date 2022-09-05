Автобусы будут ходить примерно до шести вечера Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автобус №48 в Иркутске запустили с 5 сентября. Теперь общественный транспорт сможет связать центр города, предместье Марата и Ново-Ленино. Об этом сообщили в администрации города. Как пройдет маршрут, рассказывает "КП-Иркутск".

Автобус №48 в Иркутске: где пройдет маршрут

Сам маршрут пройдет по направлению "Центр – пр. Марата – 5-й Советский переулок – ЖК "Огни города" – пр. Марата – Центр". Автобусы ходят с 7:00 до 18:00. С остановки "5-й Советский переулок" отправление в 07:00, 09:00, 13:00, 15:00, 17:00. С остановки "Цирк" автобусы будут выезжать в 08:00, 10:00, 14:00, 16:00, 18:00.

Среди промежуточных остановок следующие пункты: Цирк, Фортуна, ГПТУ №1, Гараж, улицы Успенского, Декабрьских событий, Кедровая, Узловая, Норильская. А также Роща, Железнодорожная больница, Огни города и другие. Маршрут автобуса №48 в Иркутске можно будет увидеть в онлайн-сервисах.

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