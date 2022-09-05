Иркутская область подпишет соглашение с инвесторами на сумму 10 млрд рублей

Мероприятие закончится 8 сентября Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Делегация из Иркутской области во главе с губернатором региона Игорем Кобзевым посетила Восточный экономический форум (ВЭФ) 5 сентября. Мероприятие стартовало сегодня и закончится 8 сентября. Уже сейчас делегация договаривается о заключении четырех соглашений с инвесторами, которые готовы вложить в регион 10 миллиардов рублей.

- Всего на форуме Иркутская область планирует заключить 14 соглашений, включая четыре инвестиционных с общим объемом инвестиций более 10 миллиардов рублей, - рассказали в правительстве Приангарья.

Согласно договоренностям, на территории области появятся разные крупные объекты. Например, транспортно-логистический центр в Ангарске, гостиничный комплекс на Байкале, завод тротуарной плитки, линейный элеватор в Куйтунском районе.