Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика5 сентября 2022 13:26

Иркутская область подпишет соглашение с инвесторами на сумму 10 млрд рублей

Делегация заключает соглашения на Восточном экономическом форуме
Дарья БОЛЕСОВА
Мероприятие закончится 8 сентября

Мероприятие закончится 8 сентября

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Делегация из Иркутской области во главе с губернатором региона Игорем Кобзевым посетила Восточный экономический форум (ВЭФ) 5 сентября. Мероприятие стартовало сегодня и закончится 8 сентября. Уже сейчас делегация договаривается о заключении четырех соглашений с инвесторами, которые готовы вложить в регион 10 миллиардов рублей.

- Всего на форуме Иркутская область планирует заключить 14 соглашений, включая четыре инвестиционных с общим объемом инвестиций более 10 миллиардов рублей, - рассказали в правительстве Приангарья.

Согласно договоренностям, на территории области появятся разные крупные объекты. Например, транспортно-логистический центр в Ангарске, гостиничный комплекс на Байкале, завод тротуарной плитки, линейный элеватор в Куйтунском районе.