Мужчину, пропавшего без вести 24 августа, не могут найти в тайге Иркутской области

Полиция привлекала множество групп специалистов для поиска Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В ГУ МВД Иркутской области сообщили, что поиски 57-летнего Михаила Иванова не закончились. Мужчина пропал 24 августа и больше не выходил на связь. В правоохранительные органы обратились его родственники. Известно, что пенсионер ушел в тайгу в Черемховском районе, чтобы собрать кедровых шишек.

- Оперативники выяснили, что в разыскиваемый отправился в лесной массив на сбор кедровой шишки. К поиску мужчины в тайге неоднократно привлекались участковые уполномоченные, сотрудники уголовного розыска и других подразделений, однако на настоящий момент результатов не дали, - рассказали в ведомстве.

Если вы располагаете какой-то информацией о местонахождении Михаила Иванова, обратитесь в полицию.

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