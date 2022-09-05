Жителей Иркутска спросят, как они себя чувствуют в 2022 году

Опрос закончится 4 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутскстате сообщили о начале выборочного наблюдения в рамках нацпроекта "Демография". У жителей области спросят, как они себя чувствуют в 2022 году: каково состояние их здоровья, если ли у них вредные привычки, занимаются ли они спортом. На работу "в поле" выйдут 34 репортера. Всего планируют обойти почти тысячу домов.

- Это семьи, живущие в областном центре, а также в городах: Ангарск, Бодайбо, Братск, Железногорск-Илимский, Зима, Нижнеудинск, Тайшет, Тулун, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово, Шелехов, рабочих поселках Большая Речка Иркутского района, Култук Слюдянского района и Улькан Казачинско-Ленского района. Опрос будет проводиться также в сельских населенных пунктах: Большая Тарель (Качугский район), Буреть (Усольский), Едогон (Тулунский), Игирма (Нижнеилимский), Мара (Нижнеудинский), Парфеново (Черемховский), Русиновка (Боханский), Степановка (Иркутский), Турма (Братский), Усть-Ордынский (Эхирит-Булагатский район). - сказано в сообщении ведомства.

Опрос начнется с 5 сентября и закончится 4 октября.