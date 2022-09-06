Метеорологи обещают потепление. Какой будет погода в Иркутске 6 сентября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Иркутске 6 сентября будет теплой. Еще теплее, чем накануне в понедельник. После двух дождливых выходных в город пришли погожие деньки. Сегодня в областном центре потеплеет до +22. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

Погода в Иркутске 6 сентября

- Погода в Иркутске 6 сентября будет с переменной облачностью, осадков не прогнозируем, - говорят метеорологи. – В городе дует северо-западный с переходом на юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. Днем ждем температурных показателей до +20…+22.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в норме – составляет 721 миллиметр ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 6 сентября принесет кратковременные дожди, порывы ветра до 14 м/с.

Днем в Приангарье столбики уличных термометров покажут +18…+23. Если небо затянут облака, температура воздуха понизится до +9…+14 градусов. На севере области во вторник +13…+18, местами +7…+12.

Метеорологи предупреждают о заморозках 6-8 сентября.

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