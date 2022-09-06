Фрезеровщик из Братска набрал кредитов на 3 миллиона рублей и перевел деньги мошенникам Фото: Евгения ГУСЕВА

Еще одной жертвой телефонных мошенников стало больше. Фрезеровщик из Братска перевел аферистам больше 3 миллионов рублей, взятых в кредит по указке лжеправоохранителей в нескольких крупных банках. Об этом сообщает пресс-служба МУ МВД России «Братское».

- По словам потерпевшего, ему позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сказал, что неустановленные лица пытаются оформить на его имя кредит и обналичить денежные средства, - говорят в полиции Братска.

57-летний мужчина поверил звонившим и решил «спасать» свои финансы. Аферист предложил братчанину самому оформить кредиты и перевести день на «безопасный счет».

- Пострадавший взял займов на 3 миллиона 200 тысяч рублей и перевел мошенникам, - рассказали полицейские. – Что его обманули, мужчина понял только через несколько дней и обратился в дежурную часть отдела полиции №1 города Братска.

На данный момент уголовное дело уже возбуждено, проводятся необходимые следственные мероприятия. Напомним, что накануне в региональном МВД сообщили, что пенсионерка из Иркутска перевела рекордную сумму – 9 миллионов 400 тысяч рублей.

- На сегодняшний день это самая крупная сумма, переведенная мошенникам одним человеком в Иркутской области, - отметили в ГУ МВД РФ по Приангарью.

Женщина три месяца выполняла указания преступников и даже продала свое жилье.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08