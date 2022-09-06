Сайты с поддельными дипломами заблокировали в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сайты, на которых были опубликованы объявления о продаже поддельных дипломов разных вузов, заблокировали по требованию Осетровской транспортной прокуратуры. Три портала с запрещенной информацией специалисты обнаружили во время мониторинга интернет-ресурсов. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- Данный вид деятельности является незаконным и влечет привлечение к административной или уголовной ответственности. В силу положений законодательства запрещено распространение информации, пропагандирующей совершение деяний, за которые предусмотрена уголовная или административная ответственность, - отметили в ведомстве.

Прокуратура направила в суд заявление о признании информации, размещенной на указанных сайтах, запрещенной к распространению на территории России. Усть-Кутский городской суд требования удовлетворил в полном объеме. Решение суда направлено для исполнения в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Доступ к порталам был заблокирован.

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