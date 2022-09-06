920 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Иркутской области за сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 6 сентября, в Приангарье число заболевших коронавирусом продолжает расти. За все время зарегистрировано 321 060 подтвержденных случаев инфицирования. 920 из них - в минувшие сутки. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Иркутской области.

- Госпитализировано 764 зараженных, это на 54 пациента меньше, чем накануне, - отмечают в оперштабе. - Выздоровело 307 663 жителей региона, 906 получили отрицательные ПЦР-тесты за последние 24 часа.

За сутки от инфекции скончался один пациент. За все время - 8 730. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 776 заболевших.

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