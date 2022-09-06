Водители устроили драку посреди дороги на улице Трактовой в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Драка посреди проезжей части на улице Трактовой в Иркутске попала на видео, а затем и в сеть. На ролик обратили внимание правоохранительные органы. На кадрах видно, как несколько мужчин дерутся, пока их автомобили мешают потоку транспорта. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В течение нескольких часов оперативники установили всех участников инцидента и доставили в отдел полиции, - рассказали в ведомстве. - Трое мужчин в возрасте от 22 до 30 лет привлечены к ответственности за мелкое хулиганство, нарушение правил остановки и стоянки транспорта, отсутствие полиса ОСАГО и иные нарушения.

Необходимые материалы будут собраны для передачи в суд, чтобы привлечь к ответственности нарушителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мать рассказала о состоянии 6-летней девочки, которой на голову упал кирпич в Иркутске. Семья считает, что на голову девочки упал кирпич в Иркутске по вине соседских мальчишек. (подробности)