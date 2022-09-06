34 новых автобуса распределили по маршрутам в отдаленные районы Иркутска. Фото: пресс-служба Думы Иркутска.

Общественный транспорт в Иркутске начали обновлять. Накануне, 5 сентября, торжественно запустили на маршруты 34 низкопольных автобуса НЕФАЗ отечественного производства, в течение сентября должны поступить еще шесть.

Автобусы приобрели в лизинг МУП «Иркутскавтотранс» при поддержке городской мэрии и Думы. Платежи предприятию возместят из бюджета областного центра.

- Это, действительно, знаковый день для Иркутска. Благодаря командной работе, впервые за современную историю города мы получаем такое количество нового транспорта отечественного производства, который позволит сделать жизнь горожан еще комфортнее, - прокомментировал председатель Думы города Евгений Стекачев.

Возить пассажиров на новых автобусах будут лучшие водители «Иркутскавтотранса». Для отбора проводился конкурс.

- В течение года собирались данные о работе каждого водителя: есть ли нарушения ПДД, жалобы, невыполнение плановых показателей, был ли участником ДТП, - поделился директор МУП «Иркутскавтотранс», депутат Алексей Колмаков. - После этого комиссия выбрала 40 работников, которые стали водителями новых автобусов

Каждая из этих машин вмещает больше 100 пассажиров. Перевозить их будут в отдаленные части Иркутска, такие как Ново-Ленино, микрорайоны Топкинский, Зеленый, поселок Горького и Юбилейный.

Помимо этого, до 21 октября в городе появятся два автобуса программе «Доступная среда».