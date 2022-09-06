Работающие пенсионеры Иркутской области получают страховую пенсию без учета индексации Фото: Мария ЛЕНЦ

Работающие пенсионеры получают страховую пению без учета индексации. Как только трудовая деятельность заканчивается, полный размер выплаты с учетом индексации начисляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения. Также спустя три месяца после увольнения производится доплата за три предыдущих месяца. Об этом напоминают в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Иркутской области.

- Например, если пенсионер уволился с работы в августе, то в декабре он получит пенсию с учетом индексации, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца – сентябрь, октябрь, ноябрь, уточняют в ведомстве.

Напомним, что индексация страховой пенсии по старости и фиксированной выплаты к ней производится абсолютно всем пенсионерам, однако сумма с учетом индексации выплачивается только неработающим пенсионерам. Работающие пенсионеры могут увидеть размер своей пенсии с учетом всех индексаций, которые проводились в период осуществления ими работы, в личном кабинете на сайте ПФР, а также в мобильном приложении.

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