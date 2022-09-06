Картофель, лук, капуста и морковь подешевели в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Приангарье снизились цены на 12 из 25 продовольственных товаров первой необходимости снизились. Больше всего подешевели картофель (-10,82%), лук (-7,88%), капуста (-5,12%), морковь (-1,07%). Стоимость еще 11 позиции практически не изменилась. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- На территории Иркутской области продолжается работа по реализации социальных проектов, предполагающих снижение или установление социальных цен с минимальными торговыми надбавками на отдельные товары первой необходимости, - отмечают в правительстве региона. - Сейчас в Приангарье в таких акциях задействовано 1327 объектов розничной торговли.

Как подчеркивают в областной службе потребительского рынка и лицензирования, ситуация на потребительском рынке региона остается стабильной. За неделю с 23 по 29 августа индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил в целом по России 99,84%.

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