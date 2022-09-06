Иркутская область представляет инвестиционные проекты на Восточном экономическом форуме. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Делегация Иркутской области представляет инвестиционные проекты на Восточном экономическом форуме, который проводится 5-8 сентября во Владивостоке. Наш регион намерен подписать 14 соглашений.

- Иркутская область уже по традиции участвует в организации коллективного стенда Сибирского федерального округа,- подчеркнул глава Приангарья Игорь Кобзев. - Проекты для форума отобраны правительством региона, исходя из общих для нашей территории и для Дальневосточного федерального округа проблем, вопросов, направлений работы.

Так, Иркутская область презентует проекты по благоустройству и туризму: развитие кластера «Тальцы», особой экономической зоны «Ворота Байкала», Кругобайкальской железной дороги, Цесовской набережной, исторического центра «Иркутские кварталы» и Байкальска.

Также регион покажет, как планируется выращивать сеянцы хвойных деревьев и возводить современный целлюлозно-картонный комбинат в Усть-Илимске.

Отдельная тема - импортозамещение. Иркутский завод гусеничной техники готов выпускать вездеход, подходящий для работ в лесу и при поисково-спасательных операциях.

Разработка золоторудного месторождения «Сухой Лог», строительство газоперерабатывающего завода и завода полимеров в Усть-Куте, обновление фармацевтического предприятия - все эти проекты также представят на стенде.