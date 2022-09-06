Рецидивист задушил пенсионерку ради телефона за 312 рублей в Иркутске Фото: Олег ЗОЛОТО

Особо опасный рецидивист вновь предстанет перед судом в Иркутске. На этот раз 42-летнего мужчину подозревают в разбойном нападении и убийстве пожилой женщины. По версии следствия, в сентябре прошлого года рано утром сибиряк под действием наркотиков забрался в дом одинокой 73-летней пенсионерки. Он специально следил за своей жертвой, чтобы ограбить. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Напав на потерпевшую, обвиняемый задушил ее с использованием провода от антенны, после чего завладел сотовым телефоном стоимостью 312 рублей. Однако, с его помощью похитить деньги погибшей через мобильное приложение не смог ввиду блокировки услуги денежных переводов, - отметили в ведомствах.

Злоумышленник был задержан следователями СК при оперативном сопровождении сотрудников полиции. Уголовное дело направлено прокуратурой в Иркутский областной суд для рассмотрения по существу.

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