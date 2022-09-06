Директор школы из Иркутской области примет участие в финале Всероссийского конкурса. Фото: Минобр Иркутской области

Директор Белореченского лицея Усольского района Марина Тараканова примет участие в финале Всероссийского конкурса «Директор года России». Об этом сообщают в пресс-службе министерства образования Иркутской области.

- Финальный этап пройдет с 29 сентября по 5 октября в Московской области. Напомним, Всероссийский конкурс «Директор года России» проводится во второй раз, - отмечают в минобре региона. - Его лауреатом в 2021 году стала директор лицея № 1 из Иркутска Екатерина Старцева.

Как рассказал глава регионального министерства образования Максим Парфенов, в рамках отборочного этапа участникам необходимо было пройти онлайн-тестирование, включающее в себя 40 вопросов, а также представить для экспертизы свое портфолио.

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Финальный этап пройдет с 29 сентября по 5 октября в Московской области. Напомним, Всероссийский конкурс «Директор года России» проводится во второй раз. Его лауреатом в 2021 году стала директор лицея № 1 из Иркутска Екатерина Старцева.