В Иркутске разыскивают мужчину, ведущего бродяжнический образ жизни Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полиция Иркутска разыскивает 33-летнего мужчину, подозреваемого в совершении ряда имущественных преступлений. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого, сыщики просят сообщить по телефонам 02 (102 с любого сотового оператора связи), отмечают в ведомстве.

Приметы: на вид ему 30-35 лет, среднего телосложения, зеленые глаза, короткая стрижка. Обычно носит черный спортивный костюм и темные кроссовки. Разыскиваемый постоянного места жительства не имеет, ведет бродяжнический образ жизни.

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