Иркутская область заключила соглашение о взаимодействии с ОАО «РЖД». Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Глава Приангарья Игорь Кобзев и начальник Восточно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» Вадим Владимиров подписали соглашение о взаимодействии до 2026 года.

- Правительство Иркутской области и компанию «Российские железные дороги» связывают многолетние партнерские отношения, - прокомментировал Игорь Кобзев. - Мы сотрудничаем в таких вопросах, как отправка грузов, транспортное обслуживание населения в пригородном сообщении, социальные мероприятия.

Так, компания активно помогает восстанавливать территории после наводнения 2019 года. ОАО "РЖД" выделила деньги на возведение школы на 1275 мест в Тулуне, а на также на строительство пяти жилых домов в Тулуне и Нижнеудинске.

- Уверен, что соглашение послужит развитию и укреплению партнерских отношений, - добавил губернатор.

После подписания документа в депо Иркутск-Сортировочный, Игорь Кобзев осмотрел вагоны электричек, в том числе пяти новых, поступивших за счет инвестиционной программы компании. Они отличаются повышенным комфортом: для пассажиров установлены мягкие сиденья, багажные полки и usb-розетки под каждым креслом, а также кондиционеры и системы обеззараживания воздуха. Кроме того, есть условия для перевозки инвалидов.