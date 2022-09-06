Первый камень экотехнопарка «Восток» заложили в Усолье-Сибирском. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Экотехнопарк «Восток» на базе бывшего предприятия «Усольехимпром» начали строить в Усолье-Сибирском. Накануне, 5 сентября, там заложили первый камень и памятную капсулу.

- Во исполнение поручений Президента России Владимира Путина мы продолжаем работу по ликвидации экологического вреда, накопленного в результате производственной деятельности «Усольехимпрома», - сказал губернатор Игорь Кобзев. - Мы благодарны Правительству РФ, ключевым ведомствам, Федеральному экологическому оператору- предприятию Госкорпорации «Росатом», которое трудится на промплощадке, приводит ее в безопасное состояние.

В экотехнопарке «Восток» будут обезвреживать и перерабатывать отходы I и II классов, содержащие ртуть. Задача - не просто ликвидировать отходы, а получить из них вещества, которые можно будет использовать в промышленности: например, ртуть высокой чистоты, вольфрам, медь, хлористый аммоний, соли и оксиды металлов.

Новое производство будет соответствовать всем экологическим стандартам. Так, благодаря замкнутой системе переработки отходы не будут контактировать с окружающей средой, захоронения также не предусмотрено.

Кроме того, на этой территории создадут современный промышленный кластер - Федеральный центр химии.

Построить экотехнопарк планируют до конца 2024 года. Всего в стране появится семь таких объектов - в Томской, Нижегородской, Кировской, Саратовской, Курганской областях и Удмуртской Республике.