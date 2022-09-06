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Общество6 сентября 2022 6:10

Экспонаты из Эрмитажа прибыли в Иркутск

Выставка будет доступна иркутянам до 9 ноября
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Экспонаты из Эрмитажа прибыли в Иркутск. Фото: правительство Иркутской области

Экспонаты из Эрмитажа прибыли в Иркутск. Фото: правительство Иркутской области

В Приангарье прибыл ценный груз - экспонаты из Государственного Эрмитажа. В Иркутском областном художественном музее приняли 32 редких произведения декоративно-прикладного искусства, которые прибыли. Жители региона смогут увидеть их на выставке «Союз земли и воды», которая откроется 10 сентября. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Дни Эрмитажа в регионе пройдут в рамках празднования 85-летия Иркутской области – отметили в правительстве. - Иркутяне и гости города смогут увидеть уникальные экспонаты, посетить виртуальные экскурсии и лекции о шедеврах искусства.

Напомним, в Иркутске с 25 августа начала работу выставка картин «Бубновый валет». Полотна привезли в столицу Приангарья из Государственного Русского музея. Всего в экспозиции – 42 произведения искусства. Оценить мастерство талантливых авторов можно будет в течение двух месяцев - до 26 октября.

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