Выставка с проектами Иркутской области открылась на Восточном экономическом форуме. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

На Восточном экономическом форуме, который проводится с 5 по 8 сентября во Владивостоке, открылась экспозиция перспективных проектов со всей Сибири, в том числе из Иркутской области.

- Экономический форум - это всегда движение. Это и международные контакты, и внутренние встречи. Мы заинтересованы в сотрудничестве, ищем новые формы взаимодействия, - прокомментировал губернатор Приангарья Игорь Кобзев. - Это хорошая и правильная тема в условиях, когда нужно искать выход из непростой экономической ситуации. Объединившись, мы должны сделать то, что требуют от нас жители регионов.

Губернатор Кузбасса, председатель совета межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Сергей Цивилев отметил, что форум подтверждает намерения и поручения Президента России развивать отношения с Азиатско-Тихоокеанским регионом, и выразил надежду, что выставка станет постоянной.

Главная тема Восточного экономического форума в этом году звучит так - «На пути к многополярному миру». Иркутская область презентует перспективные инвестиционные проекты по туризму, благоустройству, созданию и развитию современных производств, импортозамещению, освоению месторождений. В планах подписать во время форума 14 соглашений.