Иркутская область заключила соглашение о сотрудничестве с оператором международной электронной площадки woodresource.com. Фото: Межрегиональная ассоциация "Сибирское соглашение".

Глава Приангарья Игорь Кобзев и Вячеслав Лузин, оператор международной электронной площадки woodresource.com (одного из крупнейших торговых ресурсов в лесной отрасли) подписали соглашение о сотрудничестве во время Восточного экономического форума. Это позволит региону развивать электронную торговлю с другими странами.

- Иркутская область - с развитым лесопромышленным комплексом, - прокомментировал губернатор Игорь Кобзев. - Доля в валовом региональном продукте составляет 5,5%, на территории зарегистрировано порядка 1,6 тысячи предприятий лесопромышленного комплекса. Основная часть продукции поставляется за рубеж. По итогам 2021 года 35% общего объема экспорта составила продукция лесопромышленного комплекса.

Вячеслав Лузин отметил, что иностранные покупатели активно интересуются лесоматериалами, представленными на площадке. Теперь экспортные контракты будут заключаться и с лесопромышленниками Иркутской области.

Всего на площадке woodresource.com зарегистрировано 17 тысяч предприятий. Посетителей - свыше 20 тысяч в месяц, причем основная часть - новые участники более чем из 110 стран. Крупные оптовые сделки, в том числе международные, активно заключаются каждый день.