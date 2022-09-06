Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия6 сентября 2022 8:12

Иркутянин отправился в колонию на 5,5 лет за вымогательство денег у предпринимателя

Бизнесмен получил покровительство, которого не хотел
Дарья БОЛЕСОВА
Фото: СК Иркутской области

Фото: СК Иркутской области

В прокуратуре и СК Иркутской области сообщили о вынесении приговора жителю регионального центра. Мужчину обвинили в систематическом вымогательстве денег у местного предпринимателя. Потерпевший получал покровительство и "решение вопросов", которых не сильно-то хотел. Бизнесмен три года каждый месяц платил обвиняемому 30 тысяч рублей, но в какой-то момент ему это надоело.

- В феврале следователями СК совместно с сотрудниками уголовного розыска и УФСБ подозреваемый был задержан. Известно, что ранее он был осужден за участие в незаконном вооруженном формировании, содействие террористической деятельности, незаконный оборот оружия и боеприпасов, - рассказали в Следкоме региона.

В итоге суд Иркутска вынес приговор: мужчина проведет 5,5 лет в колонии строгого режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лже-гадалка под видом снятия порчи украла у жительницы Иркутска золотые украшения

Сотрудники полиции поймали аферистку (подробнее)