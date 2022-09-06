Иркутянин отправился в колонию на 5,5 лет за вымогательство денег у предпринимателя

Фото: СК Иркутской области

В прокуратуре и СК Иркутской области сообщили о вынесении приговора жителю регионального центра. Мужчину обвинили в систематическом вымогательстве денег у местного предпринимателя. Потерпевший получал покровительство и "решение вопросов", которых не сильно-то хотел. Бизнесмен три года каждый месяц платил обвиняемому 30 тысяч рублей, но в какой-то момент ему это надоело.

- В феврале следователями СК совместно с сотрудниками уголовного розыска и УФСБ подозреваемый был задержан. Известно, что ранее он был осужден за участие в незаконном вооруженном формировании, содействие террористической деятельности, незаконный оборот оружия и боеприпасов, - рассказали в Следкоме региона.

В итоге суд Иркутска вынес приговор: мужчина проведет 5,5 лет в колонии строгого режима.

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