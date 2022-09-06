Аварийное отключение электричества произошло в Куйбышевском районе Иркутска 6 сентября

Фото: Иркутская энергосбытовая компания

В Иркутской энергосбытовой компании сообщили об аварии, которая произошла в сетях Куйбышевского района областного центра. Свет пропал в части домов сразу на 25 улицах города. Причина аварийного отключения неизвестна.

- Под отключение попала часть домов на улице 2-й Щаповский, Академика Павлова, Арктическая, Бекетова, Вьюжная, Дмитрия Донского, Дмитрия Пожарского, Ивана Кочубея, Кузьмы Минина, Новогодняя, Первомайская, Петрова, Пожарского, Пшеничная, Рабочего Штаба, Радищева, Северная, Северная 1-я, Северный, Талалихина, Фрунзе, Чапаева, Чебышева, Щапова, Щаповский, - рассказали в организации.

Бригада ремонтников уже работает на месте аварии. Они устранят ее последствия и восстановят подачу электроэнергии примерно к 17:00 по местному времени.

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