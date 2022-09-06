Иркутская область заключила соглашение с оператором международной электронной площадки Alibaba. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Еще одно соглашение подписала Иркутская область на Восточном экономическом форуме, который проводится с 5 по 8 сентября в Владивостоке. Теперь - с оператором международной электронной площадки Alibaba.com ООО «МД-Инсайт». Цель документа - развивать экспорт с помощью электронной торговли.

- На протяжении последних лет Китай является крупнейшим торговым партнером Иркутской области, - сказал глава региона Игорь Кобзев, подписывая документ с директором компании Марией Каданцевой. - Доля поставок в Китай из составляет более 50% от общего объема экспорта. Учитывая повышенный интерес региональных компаний к выходу на китайский рынок, площадка Alibaba.com может стать одним из основных каналов продвижения региональной продукции.

Соглашение предполагает, что малому и среднему бизнесу из Приангарья станет удобнее использовать электронную площадку для торговли, услуги сделают еще доступнее и качественнее. Для многих это возможность заявить о себе и своей продукции на международном рынке.

Alibaba.com - это одна из самых больших площадок для международной электронной торговли. Принадлежит Alibaba Group и включает интернет-магазин AliExpress. Благодаря площадке ищут постоянных партнеров за рубежом и расширяют географии поставок.