Член банды мошенников из Иркутска попал в колонию на 2 года за хищение 10 млн

Мужчина был частью преступной группы Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В пресс-службе прокуратуры и МВД Иркутской области сообщили о вынесении приговора жителю Краснодара, который обманывал иркутские банки. Он был членом банды мошенников и нанес региону ущерб в 10 миллионов рублей.

- Злоумышленник, согласно отведенной ему роли, на протяжении нескольких месяцев 2020 года подыскивал съемные квартиры, а также подставных людей, которые с подложными документами выступали в роли собственника помещения для оформления кредита под залог недвижимости. Не подозревая, что квартиры являются арендованными, представители банков подписывали документы с лжехозяевами и передавали им банковские карты, - рассказали в МВД.

Потом эти деньги снимали и распределяли между собой. Примечательно, что ущерб мог составить 11,7 миллиона рублей, но банк просто не выдал кредит.

Главаря банды нашли, как и других участников. Сейчас идет расследование. А вот 32-летний обвиняемый отправился в колонию общего режима на 2 года.