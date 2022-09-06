Иркутская область и Приморский край подписали соглашения на Восточном экономическом форуме. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Иркутская область будет укреплять сотрудничество с Приморским краем. Регионы заключили соглашение о сотрудничестве во время Восточного экономического форума.

Так, в числе самых перспективных направлений сотрудничества - лесной комплекс и торговля. В прошлом году из Приангарья в Приморье отвозили мясо, колбасу, полуфабрикаты, молоко и молочные продукты, а еще лакокрасочные материалы. В наш регион привозили, по большей части, рыбу.

- Можем поставлять в Приморский край бутилированную воду, дикоросы, БАДы, мучные кондитерские изделия длительного хранения, - сказал первый заместитель губернатора - председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев. - Помимо этого, регионы могут рассмотреть возможность организации совместных туристических маршрутов.

Согласно документу, регионы также будут развивать сотрудничество в сферах промышленности, транспорта, топливно-энергетического комплекса, ЖКХ, сельского хозяйства, науки, охраны окружающей среды, образования, молодежной политики, здравоохранения, культуры, спорта и социальной защиты населения.

Напомним, Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября. Его главная тема - «На пути к многополярному миру».