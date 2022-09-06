Десятки домов останутся без воды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключение горячей воды в Иркутске с 7 сентября по 8 сентября анонсировал оператор городских теплосетей. В организации предупредили жителей сразу трех микрорайонов, что на горячую воду сейчас рассчитывать не стоит. По каким адресам не будет горячей воды, и что намерен делать оператор в это время, рассказывает "КП-Иркутск".

Отключение горячей воды в Иркутске с 7 по 8 сентября

В организации рассказали, что причиной отключения воды станут работы на нескольких объектах:

- В Октябрьском округе проведем ремонт тепловой сети по улице Байкальской, 118 и на проспекте Маршала Жукова, 13. В Правобережном округе организуем ремонт тепловой сети по улицам Сухэ-Батора, 9, Дзержинского, 32, Бабушкина, 16г и Советская, 109/2. В Ленинском округе проведем ремонт тепловой сети по улице баумана, 242, - рассказали в компании.

В итоге, горячей воды не будет в трех микрорайонах - Ленинском, Правобережном и Октябрьском.