Норматив расчета субвенций на горячее питание школьников могут изменить в Иркутской области.

На заседании комитета по социально-культурному законодательству ЗС обсудили вопрос об изменении расчета субвенций районам на горячее питание школьников Иркутской области.

Как рассказала председатель комитета Ирина Синцова, сегодня министерство соцзащиты рассчитывает субвенции по среднему количеству учебных дней. Их 204. Но так как многие школы перешли на пятидневную учебную неделю, этот показатель сократился и составляет от 145 до 203 дней.

Предлагается внести изменения в областной закон. Они предусматривают расчеты по фактической организации учебного процесса. Это повысит эффективность финансирования обеспечения школьников горячим питанием.

Вопрос внесен на рассмотрение депутатов на ближайшей сессии Законодательного Собрания.

Кроме этого, депутаты заслушали сводный годовой доклад о реализации государственных программ в Иркутской области в 2021 году, рассмотрели вопрос об изменении регионального закона об обязательном экземпляре документов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Александр Ведерников: Иркутская область должна участвовать в программах по обновлению общественного транспорта