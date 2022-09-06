Главы Иркутской области и Татарстана обсудили вопросы сотрудничества. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Во время Восточного экономического форума Приангарье подписало план мероприятий по сотрудничеству с Татарстаном. Соответствующее соглашение было подписано в 2017 году.

- Подписанный план затрагивает такие сферы как экономика, образование, сельское хозяйство, строительство, здравоохранение, информационные технологии, молодежная политика, спорт, социальная защита, архитектура, имущественные отношения, культура, туризм, архивное дело и межмуниципальное сотрудничество, - перечислил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов отметил, что территории крупные, промышленные, и нужно активизировать контакты.

Отметим, за пять лет, пока действует соглашение, между регионами наладили торговлю. Так, из Приангарья в Татарстан отправляют лакокрасочные материалы, а к нам поставляют шины, бензин, дизельное топливо, блоки для строительства, парфюмерию и косметику, лекарства и медоборудование. Из продуктов нам привозят оттуда сливочное и растительное масло, сыр, сахар, кондитерку.

Кроме того, регионы активно сотрудничают в сферах образования, культуры, туризма и других, и потенциал для дальнейшего укрепления связей, по мнению губернатора Иркутской области, есть.