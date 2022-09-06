Отключение света в Иркутске 7 сентября: точные адреса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Плановое отключение света в Иркутске 6 сентября пройдет в трех районах: Ленинском, Свердловском и Правобережном. Во всех районах отключения пройдут как глубокой ночью, что не доставит больших неудобств, так и днем. В некоторых домах электричества не будет с 9:00 до 19:00, в других - с 13:00 до 17:00. Об этом сообщают в соцсетях компании «Иркутские электросети».

На этот раз отключение обойдет стороной Октябрьский район, который по традиции находился рядом с перечисленными. Но жители района все равно претерпят неудобства - им отключат горячую воду.

Отключение света в Иркутске 7 сентября

Организация опубликовала подробные таблицы с адресами отключения света.

В Ленинском районе отключат больше всего домов

Жители города уже привыкли к постоянным отключениям

В некоторых из этих районов также отключат горячую воду