Глава Иркутской области объявил о скором появлении дата-центра в Усть-Илимске

Сейчас ищут подходящий участок для начала строительства Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал соглашение с партнерами из КНР. Совместно они хотят построить дата-центр в Усть-Илимске. Сейчас ищут подходящую землю для этого. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

- Мы подписали соглашение о создании дата-центра в Усть-Илимске, ведется подбор земельного участка. Этот проект планируем реализовывать совместно с китайскими инвесторами. Сегодня посмотрим, в каких направлениях движутся коллеги, что не получается у инвесторов и чем мы им можем помочь. Изучим инфраструктурные потребности проектов, - заявил глава региона.

Напомним, дата-центр - это специальное здание для размещения (так называемого хостинга) серверного и сетевого оборудования и подключения абонентов к интернет-каналам.

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