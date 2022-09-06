Бесплатно проверить здоровье в Иркутске удастся 9 сентября в День сердца

Фото: министерство здравоохранения Иркутской области

Где бесплатно проверить здоровье в Иркутске - вопрос, который волнует любого горожанина. Возможность пройти обследование появится 9 сентября, во Всероссийский День трезвости и День сердца. Его широко отметят в Иркутской области.

Где бесплатно проверить здоровье в Иркутске

- В сквере Кирова 9 сентября с 10:00 до 16:00 врачи проведут исследования состояния здоровья граждан. Можно будет пройти флюорографию, ЭКГ-исследования, тестирование на ВИЧ-инфекцию и вирусные гепатиты В и С, измерить уровень артериального давления и пульсоксиметрии, сдать экспресс-анализ крови на глюкозу, - рассказали в министерстве здравоохранения Приангарья.

Также и.о. главы ведомства Алексей Шелехов отметил, что подобные уличные акции могут стать хорошей альтернативой регистрационной записи в клиники. Он призвал жителей региона следить за своим здоровьем.

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