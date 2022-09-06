В Иркутске ОПГ обманула ряд банков на 10 миллионов кредитных рублей

Они использовали арендованные квартиры для получения кредитов Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Преступную группу мошенников, которые орудовали в Иркутске, рассекретили и задержали. Они украли у ряда банков в сумме 10 миллионов рублей. Одного из участников банды уже осудили на несколько лет. Об этом сообщили в прокуратуре и МВД Иркутской области.

Мошенники искали съемные квартиры и подставных людей с подложными документами на эту недвижимость. После они выступали в роли собственников и брали кредиты в банках под залог квартир. Только вот финансовые организации не знали, что они взяты в аренду.

Одного из участников банды поймали и осудили. Им оказался 32-летний житель Краснодара. Он отправился в колонию общего режима на 2 года.

- В отношении организатора группы и других соучастников уголовное дело находится на рассмотрении в суде, - сказали в прокуратуре региона.

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