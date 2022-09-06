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Происшествия6 сентября 2022 12:58

В Иркутске ОПГ обманула ряд банков на 10 миллионов кредитных рублей

Один из членов группировки уже получил свой срок
Дарья БОЛЕСОВА
Они использовали арендованные квартиры для получения кредитов

Они использовали арендованные квартиры для получения кредитов

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Преступную группу мошенников, которые орудовали в Иркутске, рассекретили и задержали. Они украли у ряда банков в сумме 10 миллионов рублей. Одного из участников банды уже осудили на несколько лет. Об этом сообщили в прокуратуре и МВД Иркутской области.

Мошенники искали съемные квартиры и подставных людей с подложными документами на эту недвижимость. После они выступали в роли собственников и брали кредиты в банках под залог квартир. Только вот финансовые организации не знали, что они взяты в аренду.

Одного из участников банды поймали и осудили. Им оказался 32-летний житель Краснодара. Он отправился в колонию общего режима на 2 года.

- В отношении организатора группы и других соучастников уголовное дело находится на рассмотрении в суде, - сказали в прокуратуре региона.

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