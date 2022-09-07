В город вернется жара. Синоптики поделились, какой будет погода в Иркутске 7 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Это просто праздник какой-то! Небесная канцелярия перед промозглыми осенними неделями решила порадовать горожан поистине летним теплом. В среду в столицу Приангарья вернется самый настоящий летний зной. Днем воздух в городе прогреется до +26 градусов. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

Погода в Иркутске 7 сентября

- Погода в Иркутске 7 сентября ожидается с переменной облачностью и юго-восточным ветром со скоростью 5-10 м/с, - говорят метеорологи. – Осадков сегодня не ждем, а вот температурные показатели до +24…+26 прогнозируем.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в норме – составляет 720 миллиметров ртутного столба. Что касается прогноза по региону, то погода в Иркутской области 7 сентября будет не такой радужной.

В Приангарье в среду также переменная облачность, местами прольются кратковременные дожди. Порывы ветра в районах могут достигать 14 м/с. Но по области будет также тепло – до +22…+27. Однако, если небо закроют облака, станет прохладней – до +15… +20. На севере региона и в верхнеленских районах Иркутской области холоднее всего, там в этот день +14…+19, местами +7…+12.

На территории Приангарья 7-9 сентября возможны заморозки до -5.

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