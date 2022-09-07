Отключение электричества в селе Мамоны 7 сентября произошло из-за аварии Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Аварийное отключение электричества в селе Мамоны 7 сентября произошло ранним утром в среду – примерно в 5.45 по местному времени. На месте уже работают бригады, устраняющие неисправность. Об этом сообщили в Иркутской электросетевой компании.

Отключение электричества в селе Мамоны 7 сентября: когда дадут свет

- Ориентировочное время восстановления электроснабжения - сегодня в 12.00, - говорят специалисты.

Отключение электричества в селе Мамоны 7 сентября оставило без света часть домов, расположенных на улицах Береговая, Вербная, Весенняя, Горная, Достопримечательная, Зеленая, Иркутская, а также Придорожная, Раминского, Рябиновая, Садовая, Советская 1-я, Советская 2-я, Советская 3-я, Совхозная, Солнечная, Цветочная.

Подачи электроснабжения также сейчас нет в зданиях по адресам Мира, Молодежная, Нагорная, Нагорный, Новая, Озерная, Полевая, Полевой, Почтовый, Центральная, Чуприха, Юности.

А еще света из-за этой аварии нет на двух улицах в селе Максимовщина – это Кузнечная и Партизанская.

КОНКРЕТНО

Отключение электричества в селе Мамоны 7 сентября: где еще ограничат подачу электроснабжения для проведения работ

По данным адресам также ограничат подачу электроснабжения из-за аварийного отключения. Фото: ИЭСК

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