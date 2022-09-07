Жительница Иркутской области выселила из своего дома бывшего с помощью приставов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина и женщина в Аларском районе уже и парой не были, но продолжали жить под одной крышей. Причина? Бывший возлюбленный не хотел съезжать из теперь уже чужого уютного гнездышка и освобождать квадратные метры в доме сибирячки. Ей пришлось обратиться в суд. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области.

- Аларский районный суд принял решение о выселении гражданина из незаконно занимаемого им дома бывшей сожительницы, - рассказывают специалисты.

После этого в дом к не паре пришел судебный пристав, который разъяснил мужчине, чем грозит ему отказ съезжать после вынесенного судом решения. Беседа, по всей видимости, повлияла на сибиряка, он собрал свои вещи и освободил жилплощадь добровольно.

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