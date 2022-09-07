Жителя Иркутской области осудят за попытку дать взятку в 200 тысяч рублей полицейскому Фото: Алексей БУЛАТОВ

В суд для рассмотрения следователи региона передали уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу в крупном размере». Обвиняемым по нему проходит житель Байкальска, который с помощью подкупа пытался избежать уголовной ответсвенности за выращивание наркосодержащих растений. Об этом сообщают пресс-службы СУ СК РФ по Иркутской области, региональной прокуратуры и ГУ МВД Приангарья.

Произошла попытка дать взятку прямо в отделении полиции в городе Байкальске в ночь с 15 на 16 августа.

- По версии следствия, 34-летний мужчина предложил сотруднику полиции взятку в размере 200 000 рублей за не привлечение его к уголовной ответственности за незаконное культивирование наркосодержащих растений, - говорят следователи. – Подозреваемый передал сотруднику полиции 50 тысяч рублей и документы на машину, как гарантию, что оставшуюся сумму - 150 тысяч рублей – он также предоставит.

Подозреваемый пытался избежать возбуждения другого уголовного дела Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Но он не смог, так как полицейский сообщил о готовящемся преступлении своему руководству и пытавшегося дать взятку задержали.

- Следователи СК собрали полную доказательственную база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд, - заключили в Следственном комитете региона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08