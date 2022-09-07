200 часов обязательных работ за маты в адрес полицейского назначили жителю Нижнеудинска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Нижнеудинске вынесли приговор по уголовному делу в отношении 60-летнего мужчины. Сибиряк признан виновным в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- Суд установил, что в сентябре 2021 году подсудимый в состоянии алкогольного опьянения пытался пройти на избирательный участок, расположенный в здании железнодорожного техникума Нижнеудинска, - рассказали в ведомстве. - Противоправные действия местного жителя были пресечены сотрудником Нижнеудинского ЛОП. Однако нарушитель был не согласен с законными действиями транспортного полицейского и стал оскорблять его нецензурной бранью в присутствии третьих лиц.

Предварительное следствие по уголовному делу проведено Братским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУ СК РФ.

Суд назначил мужчине наказание в виде 200 часов обязательных работ.

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