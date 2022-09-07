Губернатор Иркутской области провел встречу с главой РЖД на Восточном экономическом форуме. Фото: правительство Иркутской области

Губернатор Иркутской области продолжает ряд рабочих встреч в рамках деловой программы Восточного экономического форума. Игорь Кобзев провел рабочую встречу с генеральным директором – председателем правления ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым, чтобы обсудить вопросы грузоперевозок. Еще одной темой стало предложение главы региона организовать туристический маршрут, задействовав Кругобайкальскую железную дорогу. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

– Мы рассматриваем Порт Байкал как точку притяжения. Маршрут Иркутск – «Тальцы» попал в мастер-план корпорации «Туризм.РФ», - отметил губернатор. - Дальше можно водным транспортом попасть в Порт Байкал и по железной дороге доехать до Слюдянки и Байкальска. Мне кажется, для туристов это будет хороший познавательный маршрут.

Также Игорь Кобзев сообщил, что 5 сентября в Иркутске было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии до 2026 года с Восточно-Сибирской железной дорогой. Документ предусматривает совместное решение вопросов в сфере повышения уровня транспортного обслуживания населения, перевозок грузов и пассажиров.

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Еще одной темой для обсуждения стало предложение Губернатора организовать туристический маршрут, задействовав Кругобайкальскую железную дорогу.