3-летняя девочка насмерть обварилась кипятком в бане в Забайкальском крае Фото: Олег ЗОЛОТО

Пугающая трагедия произошла в городе Сретенск Забайкальского края. Там во время мытья в бане погиб 3-летний ребенок. Следователи СК возбудили уголовное дело в отношении 40-летней женщины - приемной матери малышки. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.

- В бане из-за небрежности женщина оставила таз с горячей водой на полке. Девочка, поскользнувшись, опрокинула таз на себя и получила ожоги 70 процентов тела, от которых скончалась в больнице, - рассказали о случившемся в ведомстве.

Сибирячка подозревается в причинении смерти ребенку по неосторожности. Также ситуацией заинтересовалась прокуратура. Начата проверка.

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